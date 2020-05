Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel n'aurait qu'une idée en tête pour son avenir !

Publié le 15 mai 2020 à 11h35 par A.M.

Désormais sur le marché, Sebastian Vettel cherche le bon baquet pour rebondir en 2021 après six saisons chez Ferrari. Et visiblement le pilote allemand n'aurait qu'une idée en tête : prendre la place de Lewis Hamilton chez Mercedes.

L'annonce du départ de Sebastian Vettel de Ferrari n'est pas passée inaperçue dans le paddock. En effet, la Scuderia a annoncé que le contrat de l'Allemand ne serait pas prolongé. Par conséquent, 2020 sera la dernière saison en rouge pour l'ancien pilote Red Bull qui sera remplacé par Carlos Sainz. Et la présence d'un quadruple Champion du monde sur le marché, cela se remarque. Toutefois, Sebastian Vettel risque d'être assez exigeant pour son avenir et aurait déjà refusé les avances de McLaren, qui misera finalement sur Daniel Ricciardo, mais également de Renault qui cherche un pilote pour épauler Esteban Ocon et qui pourrait rapatrier Fernando Alonso. Par conséquent, cela réduit clairement les possibilités pour l'Allemand.

Pour Vettel, ce sera Mercedes ou rien