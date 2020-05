Formule 1

Formule 1 : Le grand retour de Fernando Alonso se profile !

Publié le 15 mai 2020 à 9h35 par A.M. mis à jour le 15 mai 2020 à 9h45

Alors que le Formule 1 vient de connaître deux jours complètement fous avec un jeu de chaises musicales provoqué par l'annonce du départ de Sebastian Vettel de Ferrari, tout n'est pas encore terminé. En effet, la dernière pièce du puzzle pourrait bien se nommer Fernando Alonso.

Le paddock a pris feu ces dernières heures en Formule 1 ! L'annonce du départ de Sebastian Vettel de Ferrari mardi a effectivement engendré une réaction en chaîne. Le quadruple Champion du monde laissera son baquet en 2021 à Carlos Sainz qui sera lui remplacé chez McLaren par Daniel Ricciardo. Autrement dit, la grille tant attendue de 2021 prend forme, mais il reste encore quelques interrogations. En effet, trois questions principales se posent. La première sera de savoir ce que décidera Lewis Hamilton, sous contrat jusque fin 2020 chez Mercedes. Et le choix du sextuple Champion du monde déterminera la réponse à la deuxième question cruciale : où rebondira Sebastian Vettel ? En effet, si le Britannique conserve son précieux baquet, l'Allemand sera probablement contraint de mettre sa carrière entre parenthèses ou alors de carrément l'arrêter. Et la troisième question concerne Renault. Qui succédera à Daniel Ricciardo ?

Discussions entamées avec Renault ?