Formule 1 : Ricciardo remercie Renault... qui lui répond froidement !

Formule 1

Après l'annonce de son arrivée chez McLaren pour 2021, Daniel Ricciardo n'a pas manqué de remercier Renault. Mais au sein de l'écure française, on semble beaucoup plus amers.

Le paddock de Formule 1 a connu un coup de chaud ces dernières heures. Au lendemain de l'annonce de Ferrari de se séparer de Sebastan Vettel pour 2021, la Scuderia a effectivement décidé de nommer Carlos Sainz pour succéder au quadruple Champion du monde. L'Espagnol qui sera lui même remplacé par Daniel Ricciardo chez McLaren. Ce dernier quitte donc Renault avant même d'entamer sa seconde saison. Mais sur Twitter , il a tenu à remercier l'écurie d'Enstone et se tient prêt pour 2020 : « Je remercie grandement Renault F1 pour le temps que j’aurais passé avec eux et de la façon dont ils m’ont accueilli. Mais l’histoire n’est pas finie et je suis impatient de retrouver les grilles de départ cette année. Mon prochain chapitre (avec McLaren, en 2021) n’est pas encore là, alors finissons celui-là de manière forte. Merci . »

Mais visiblement, chez Renault, on semble avoir dû mal à digérer cette décision. En effet, dans le communiqué annonçant le départ de Daniel Ricciardo, Cyril Abiteboul s'est fendu d'un message laconique sans un mot pour l'Australien : « Dans notre sport et dans la situation très singulière que nous traversons, la confiance réciproque, la solidarité et l'engagement sont plus que jamais des valeurs essentielles pour une écurie constructeur. Je suis confiant que la saison 2020 permettra d'accomplir davantage ensemble et nos ambitions ainsi que la stratégie de Renault DP World F1 Team en tant qu'écurie restent identiques . » L'ambiance au sein de l'écurie Renault risque donc d'être tendue cette saison. En attendant, Renault va devoir se mettre en quête d'un nouveau pilote afin d'épauler Esteban Ocon en 2021. Et sachant que des Champions du monde comme Sebastian Vettel et Fernando Alonso sont sur le marché, de nombreux rebondissements pourraient encore arriver.

I am so grateful for my time with @renaultf1team and the way I was accepted into the team. But we aren’t done and I can’t wait to get back on the grid this year. My next chapter isn’t here yet, so let’s finish this one strong. Merci pic.twitter.com/YFfzbwrgD7