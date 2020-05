Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz s’enflamme pour son arrivée chez Ferrari !

Publié le 14 mai 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Futur successeur de Sebastian Vettel au sein de la Scuderia Ferrari, Carlos Sainz Jr (McLaren) ne cache pas son rêve de rejoindre l'écurie transalpine.

C’est donc officiel : Sebastian Vettel ne sera plus un pilote Ferrari la saison prochaine. La Scuderia a donc annoncé le départ du quadruple champion du monde de Formule 1 (2010, 2011, 2012, 2013). Une décision forte justifiée par Mattia Binotto, patron de l’écurie italienne : « Il n’y a pas eu de raison particulière qui nous a conduits à ce choix, hormis la conviction commune et profonde qu’il était temps que nos chemins se séparent pour poursuivre chacun nos objectifs ». Le nom de son successeur est d’ailleurs connu puisque Carlos Sainz Jr, actuellement chez McLaren, reprendra la baquet de Vettel d’ici quelques mois. Et l’Espagnol est sur un petit nuage...

« Un rêve »