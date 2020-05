Formule 1

Formule 1 : Red Bull en remet une couche sur une possible arrivée de Vettel

Publié le 17 mai 2020 à 11h35 par D.M.

Conseiller pour l’écurie Red Bull, Helmut Marko s’est une nouvelle fois exprimé sur une possible arrivée de Sebastian Vettel. Et selon l’Autrichien, une arrivée du pilote allemand est impossible en raison de son salaire et de la présence de Max Vertsappen.

Après de longues semaines d’incertitude sur son avenir, Sebastian Vettel est désormais fixé sur son sort. Ferrari a décidé de ne pas prolonger le contrat du pilote allemand qui quittera l’écurie italienne à la fin de la saison. Le quadruple champion du monde est donc à la recherche d’une nouvelle équipe. Selon le journaliste allemand Ralf Bach, le quadruple champion du monde n’aurait d’yeux que pour Mercedes et ferait le forcing auprès de Toto Wolff : « Il ne souhaite rester en F1 qu’avec une voiture capable de gagner, c’est pourquoi il a refusé d’aller chez McLaren ou Renault. Wolff, qui n’est pas né de la dernière pluie, possède du coup une carte dans son jeu pour ses négociations avec Mercedes et Lewis Hamilton… » Pourtant, Sebastian Vettel aurait contacté l’écurie Red Bull. Mais l’écurie autrichienne, qui compte déjà dans ses rangs Max Verstappen, n’a pas donné suite comme l’a annoncé le conseiller pour Red Bull Helmut Marko.

« Financièrement, ce n’est pas possible »