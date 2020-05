Formule 1

Formule 1 : Cette sortie lourde de sens sur un retour d'Alonso chez Renault !

Publié le 16 mai 2020 à 10h35 par A.M.

Le jeu de chaises musicales qui vient de se dérouler en Formule 1 pourrait permettre à Fernando Alonso de faire son grand retour chez Renault. Mais Zak Brawn, patron de McLaren et proche de l'Espagnol, affiche un doute.

Le marché a pris feu en Formule 1 ces derniers jours. L'annonce du départ de Sebastian Vettel de Ferrari en 2021 a effectivement lancé un jeu de chaises musicales qui a débuté avec l'arrivée de Carlos Sainz au sein de la Scuderia pour remplacer le quadruple Champion du monde. Et chez McLaren, c'est Daniel Ricciardo qui occupera la baquet laissé libre par l'Espagnol. Reste donc à connaitre le nom du pilote qui accompagnera Esteban Ocon chez Renault. Ces dernières heures, le retour de Fernando Alonso semblait prendre forme, mais plusieurs questions se posent comme l'explique Zak Brawn, qui a côtoyé le double champion du monde chez McLaren. Et le patron de l'écurie basée à Woking s'interroge notamment sur la motivation de Fernando Alonso de revenir au sein d'une écurie pas encore capable de gagner.

«Je ne sais pas si Fernando a cet appétit»