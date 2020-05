Formule 1

Formule 1 : Ce constat accablant sur l'avenir de Sebastian Vettel...

Publié le 16 mai 2020 à 12h35 par A.M.

Suite à son annonce de quitter Ferrari, Sebastian Vettel se retrouve sans baquet pour la saison 2021. Et les options sont de moins en moins présentes, au point que Zak Brawn pense que l'Allemand quittera le Formule 1.

Après un début de semaine complètement fou, la Formule 1 reprend son calme. L'annonce de Ferrari de ne pas conserver Sebastian Vettel à l'issue de la saison, a dynamiter le marché. La Scuderia a annoncé que Carlos Sainz remplacera l'Allemand tandis que Daniel Ricciardo récupère le baquet de l'Espagnol chez McLaren. La grille 2021 tant attendue commence donc à prendre forme et les places se font de plus en plus rares pour Sebastian Vettel. Le quadruple Champion du monde pourrait bien convoiter le baquet libre chez Renault, mais il pourrait surtout chercher une monoplace capable de le faire gagner tout de suite. Autrement dit, la dernière opportunité serait que Mercedes ne conserve pas Lewis Hamilton, mais Zak Brawn penche plutôt pour un départ à la retraite de l'Allemand.

«Je pense qu’il quittera la F1»