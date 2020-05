Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage qui jette un froid sur le grand retour de Fernando Alonso !

Publié le 20 mai 2020 à 10h35 par A.M.

Ancien coéquipier de Fernando Alonso, Jenson Button ne croit pas vraiment à un retour de l'Espagnol chez Renault en 2021.

La saison 2020 n'a pas encore commencé, mais 2021 fait déjà grandement parler. Et pour cause, comme attendu, la grille va être bouleversée la saison prochaine. Ferrari a d'ores et déjà annoncé que Sebastian Vettel serait remplacé par Carlos Sainz dont le baquet chez McLaren a été récupéré par Daniel Ricciardo. Par conséquent, le volant de l'Australien est très convoité chez Renault et de nombreuses rumeurs font état d'un possible retour de Fernando Alonso au sein de l'écurie française qui lui avait permis de remporter ces deux titres mondiaux en 2005 et 2006. Toutefois, Jenson Button, ancien coéquipier de l'Espagnol chez McLaren, ne croit pas réellement à un retour du double Champion du monde chez Renault.

Button ne croit pas au retour d'Alonso