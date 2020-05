Formule 1

Formule 1 : Le clan Alonso fait une annonce pour son grand retour !

Publié le 19 mai 2020 à 9h35 par A.M.

Régulièrement annoncé proche d'un retour chez Renault où Daniel Ricciardo a laissé un baquet libre Fernando Alonso serait « prêt » pour revenir d'après Flavio Briatore.

La grille très attendue de 2021 prend forme petit à petit. Après le coup de chaud vécu la semaine dernière, Ferrari a annoncé son duo de pilotes qui sera composé de Charles Leclerc et de Carlos Sainz qui remplace Sebastian Vettel. Chez McLaren également ça prend forme avec l'arrivée de Daniel Ricciardo pour épauler Lando Norris tandis que chez Red Bull, Max Verstappen est également en place aux côtés d'un Alexander Albon, pas encore confirmé pour 2021 mais qui donne satisfaction à l'écurie autrichienne. En attendant de savoir ce que Lewis Hamilton et Valtteri Bottas décideront pour leur avenir chez Mercedes, l'autre dossier chaud concerne Renault qui cherche un pilote pour remplacer Daniel Ricciardo et faire équipe avec Esteban Ocon. Dans cette optique, un retour de Fernando Alonso est régulièrement évoqué ces derniers jours.

Briatore annonce la couleur pour Alonso