Formule 1

Formule 1 : L'annonce fracassante de Fernando Alonso sur son avenir !

Publié le 18 mai 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que des rumeurs envoient Fernando Alonso chez Renault depuis le départ de Daniel Ricciardo, l’Espagnol ouvre clairement la porte à un retour en Formule 1.

Un véritable jeu de chaise musicale s’est opéré ces derniers jours en Formule 1. Ferrari a pris la décision de ne pas prolonger le contrat de Sebastian Vettel qui quittera l’écurie italienne à l’issue de cette saison. Pour le remplacer, la Scuderia a jeté son dévolu sur Carlos Sainz Jr qui sera remplacé chez McLaren par Daniel Ricciardo. Renault est donc à la recherche d’un pilote capable de succéder à l’Australien et un nom revient avec insistance. Des rumeurs font état d’un possible retour de Fernando Alonso chez Renault. Champion du monde en 2005 avec l’équipe française, l’Espagnol a quitté le monde de la Formule 1 en 2018, mais n’a cessé de piloter que ce soit au championnat du monde d’Endurance ou encore au Rallye Dakar.

« J’aimerais pouvoir me concentrer sur un championnat majeur, que ce soit le retour en F1, le Championnat du monde d'endurance ou l'Indycar »