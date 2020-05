Formule 1

Formule 1 : Ce message fort sur les chances de Carlos Sainz chez Ferrari

Publié le 17 mai 2020 à 17h35 par La rédaction

Directeur de l’écurie McLaren, Zak Brown s’est prononcé sur le départ de Carlos Sainz Jr. Pour lui, le pilote espagnol a tout pour réussir chez Ferrari.

La saison de Formule 1 est suspendue en raison de la crise sanitaire, mais cela n’empêche pas les écuries de se pencher sur l'année prochaine. Ces derniers jours, un véritable jeu de chaise musicale s’est opéré. Ferrari a annoncé que Sebastian Vettel ne prolongerait pas son contrat et quittera l’écurie italienne à la fin de la saison. Pour le remplacer, la Scuderia a misé sur Carlos Sainz Jr. Après une saison passée chez McLaren, le pilote espagnol va faire le grand saut et deviendra l’année prochaine le nouveau coéquipier de Charles Leclerc. Patron de l’écurie anglaise, Zak Brown est revenu sur le départ de Carlos Sainz Jr.

« Je pense qu’il va être très performant chez Ferrari »