Formule 1 : Max Verstappen vise le titre de champion du monde !

Publié le 18 mai 2020 à 16h35 par T.M.

Alors que la saison de Formule 1 n’a toujours pas débuté, Max Verstappen est tout de même ambitieux, rêvant du titre de champion du monde au volant de sa Red Bull.

A cause du coronavirus, les pilotes doivent actuellement prendre leur mal en patience avant de pouvoir débuter la saison de Formule 1. Alors que la date du premier Grand Prix n’est toujours pas connue, le titre de champion du monde fait toujours rêver. Après avoir glané sa 6ème couronne, Lewis Hamilton va se mettre en quête d’un 7ème titre, espérant ainsi revenir à hauteur de Michael Schumacher. Toutefois, pour le pilote Mercedes, la concurrence promet d’être rude avec Max Verstappen ou Charles Leclerc. Le pilote Red Bull est d’ailleurs ambitieux pour cette saison pas comme les autres.

« L’équipe sent vraiment qu’on peut aller chercher les titres avec cette F1 »