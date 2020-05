Formule 1

Formule 1 : McLaren s’enflamme pour l’arrivée de Daniel Ricciardo

Publié le 18 mai 2020 à 10h35 par T.M.

La saison 2021 de Formule 1 se prépare dès maintenant. Et du côté de McLaren, on est heureux de pouvoir compter sur Daniel Ricciardo.

Le jeu des chaises musicales pour la saison 2021 a déjà commencé en Formule 1. En effet, alors que cette saison n’a toujours pas commencé, on y voit déjà plus clair sur la grille de départ de l’année prochaine. Sebastian Vettel n’a pas été prolongé et sera remplacé par Carlos Sainz Jr chez Ferrari. De son côté, Daniel Ricciardo quitte déjà Renault pour s’installer du côté de McLaren, remplaçant ainsi l’Espagnol. Un nouveau chapitre va donc débuter pour le pilote australien. De quoi ravir Zak Brown, patron de l’écurie McLaren, qui n’a pas caché sa joie de pouvoir collaborer à l’avenir avec Ricciardo.

« Daniel a le potentiel pour remporter immédiatement le titre des pilotes »