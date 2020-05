Formule 1

Formule 1 : Quand Mercedes se voit conseiller... Sebastian Vettel !

Publié le 19 mai 2020 à 17h35 par A.M.

Alors que Sebastian Vettel se retrouver sans baquet pour la saison 2021, Bernie Ecclestone recommande à Mercedes de miser sur le quadruple Champion du monde.

« Bien entendu, un pilote allemand dans une Formule 1 allemande, c’est toujours une bonne histoire pour le marketing. Et chez Mercedes nous sommes toujours concentrés sur une seule chose, le succès. Sebastian est évidemment un très bon pilote, un quadruple champion du monde ». Ces derniers jours, Toto Wolff laissait la porte entrouverte pour une éventuelle arrivée de Sebastian Vettel qui sera libre à la fin de la saison suite à l'annonce de Ferrari de ne pas prolonger son contrat. Et pour cause, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas n'ont pour le moment toujours pas signé de nouveau bail avec l'écurie allemande ce qui pousse Toto Wolff à être attentif sur le marché. Et pour Bernie Ecclestone, Mercedes aurait même tout intérêt à tenter le coup.

Ecclestone conseille Vettel à Mercedes