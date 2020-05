Formule 1

Formule 1 : Nouveau pilote Ferrari, Sainz envoie un message fort à... McLaren !

Publié le 20 mai 2020 à 18h35 par A.M.

Bien qu'il succédera à Sebsatian Vettel chez Ferrari en 2021, Carlos Sainz n'en oublie pas pour autant qu'il a encore une saison à disputer avec McLaren.

Il y a quelques jours, Ferrari annonçait ne pas conserver Sebastian Vettel au-delà de son contrat qui prend fin à l'issue de l'année 2020. Et la Scuderia n'a pas perdu de temps pour désigner son successeur, il s'agira de Carlos Sainz. Le pilote espagnol sera donc au volant d'une Ferrari en 2021, mais avant cela, il y a une saison à disputer durant laquelle il défendra les couleurs de McLaren. Carlos Sainz a d'ailleurs tenu à rappeler qu'il était toujours focaliser sur l'écure britannique.

Sainz rassure McLaren