Formule 1

Formule 1 : Un départ envisagé de Red Bull ? La réponse de Vertstappen !

Publié le 2 juin 2020 à 9h35 par T.M.

Ayant dernièrement prolongé jusqu’en 2023 avec Red Bull, Max Verstappen a révélé n’avoir jamais pensé à quitter son écurie.

Entre Max Verstappen et Red Bull, l’histoire d’amour va continuer quelques saisons encore. Début janvier, le pilote néerlandais paraphait, en effet, un nouveau contrat, le liant alors jusqu’en 2023 avec son écurie. Rêvant d’un titre de champion du monde, le pilote de 22 ans tentera donc de le faire dans les prochaines années avec l’écurie autrichienne. D’ailleurs, Verstappen se sent très bien du côté de Red Bull, assurant, rapporté par F1i , qu’il n’avait jamais envisagé de partir et que cette union pourrait bien durer dans le temps…

« Si je pouvais, je ferais tout ma carrière avec eux »