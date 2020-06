Formule 1

Formule 1 : Hamilton critique violemment la F1 et réclame un hommage pour George Floyd

Publié le 1 juin 2020 à 16h35 par A.M.

Alors que les prises de position dans le milieu du sport se sont multipliées pour dénoncer les violences policières aux Etats-Unis qui ont coûté la vie à George Floyd, Lewis Hamilton s'agace de voir qu'en Formule 1, c'est le silence total.

Le décès de George Floyd a ému le monde entier et engendré d'importantes manifestations et débordements aux Etats-Unis. Décédé à cause d'une intervention policière trop violente, George Floyd est devenu un symbole de la lutte contre les violences policières. Et les réactions se sont multipliées dans le monde du sport. Aux Etats-Unis notamment avec des messages très forts de super-star du sport américain à l'image de LeBron James, Serena Williams et même Michael Jordan, pour ne citer qu'eux. En Europe aussi le décès de George Floyd a engendré de nombreuses réactions et notamment parmi les footballeurs. Ainsi, après la publication de Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux, Marcus Thuram et Jadon Sancho ont dédié leur but en rendant hommage à George Floyd, un genou à terre pour l'attaquant de Mönchengladbach et avec l'inscription « Justice pour George Floyd » sur un tee-shirt pour l'ailier anglais du Borussia Dortmund. En revanche, le monde de la Formule 1 est resté silencieux face à cette situation. Et cela n'a pas du tout plu à Lewis Hamilton qui l'a fait savoir.

«Sachez que je sais qui vous êtes et que je vous vois»