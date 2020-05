Formule 1

Formule 1 : Une nouvelle écurie ferme la porte à Sebastian Vettel !

Publié le 26 mai 2020 à 18h35 par A.M.

Günther Steiner, directeur de Haas F1, assure qu'il n'est pas en mesure de s'offrir Sebastian Vettel. Et quoi qu'il en soit, il est également conscient que le baquet de l'écurie américaine n'est pas le plus attrayant pour un quadruple champion du monde.

L'avenir de Sebastian Vettel va tenir en haleine les fans de Formule 1. Et pour cause, le quadruple Champion du monde ne sera plus chez Ferrari en 2021. Et pour le moment, l'Allemand ne sait toujours pas ce qu'il fera à l'issue de la saison. Il faut dire que les options commencent à se faire rare pour Sebastian Vettel qui reste ambitieux. C'est la raison pour laquelle, il aurait repoussé les avances de McLaren, qui a opté pour Daniel Ricciardo, et ne serait pas très chaud à l'idée de rebondir chez Renault. Par conséquent, il y a peu de chances qu'il soit intéressé par une aventure chez Haas où Romain Grosjean et Kevin Magnussen n'ont pas été confirmés pour 2021. Günther Steiner, directeur de l'écurie américaine, est bien conscient de la situation.

Haas ne peut pas se payer Vettel