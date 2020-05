Formule 1

Formule 1 : Vettel, Hamilton... Vers une «Super Team» chez Mercedes ?

Publié le 23 mai 2020 à 12h35 par A.M.

Sans volant pour 2021, Sebastian Vettel espère récupérer le baquet d'une monoplace lui permettant de se battre pour le titre. Dans cette optique, Mercedes semble être sa meilleure option. Et Bernie Ecclestone savoure déjà à l'idée de voir l'Allemand associé à Lewis Hamilton.

L'avenir de Sebsatian Vettel va tenir en haleine tous les fans de Formule 1. Et pour cause, Ferrari a annoncé que le pilote allemand ne prolongera pas son contrat et sera donc libre à l'issue de la saison. Les options pour son avenir se réduisent petit à petit et ses exigences ne devraient pas l'aider à retrouver un volant. En effet, le quadruple Champion du monde ne compte pas rebondir au sein d'une écurie incapable de lutter pour le titre, ce qui semble écarter l'hypothèse d'une arrivée chez Renault où Daniel Ricciardo a laissé une place libre. Par conséquent, la meilleure option pour Sebastian Vettel serait d’atterrir chez Mercedes où Lewis Hamilton et Valtteri Bottas n'ont toujours pas prolongé pour 2021. Ces derniers jours, l'hypothèse d'un départ du Finlandais a d'ailleurs pris de l'ampleur. Et l'idée d'une association entre les deux Champions du monde semble plaire à Bernie Ecclestone.

Ecclestone réclame un duo Vettel-Hamilton