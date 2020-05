Formule 1

Formule 1 : Quand Red Bull envoie Vettel... chez Mercedes !

Publié le 22 mai 2020 à 11h35 par La rédaction

Alors qu'il est sans volant pour 2021, Sebastian Vettel fait l'objet de nombreuses spéculations pour son avenir. Mais d'après Helmut Marko, directeur de la filière des jeunes pilotes chez Red Bull, la seule option pour l'Allemand est Mercedes.

L'avenir de Sebastian Vettel risque de tenir en haleine les fans de Formule 1 dans les semaines à venir. Et pour cause, le quadruple Champion du monde quittera Ferrari à l'issue de la saison et se retrouve donc sans volant pour 2021. Un temps évoquée, la piste menant à McLaren s'est rapidement refroidie suite à la nomination de Daniel Ricciardo pour remplacer Carlos Sainz qui ira lui chez Ferrari. Et compte tenu du fait qu'il ne semble pas très emballé à l'idée de rejoindre Renault, les options se font rares pour Sebastian Vettel qui semble vouloir rester en Formule 1 uniquement au volant d'une monoplace lui permettant de gagner. Autrement dit, l'Allemand attend qu'un baquet se libère chez Mercedes où Lewis Hamilton et Valtteri Bottas n'ont pas été confirmés pour 2021. Pour Helmut Marko, directeur de la filière des jeunes pilotes chez Red Bull, c'est d'ailleurs la seule option.

Mercedes ou rien pour Vettel