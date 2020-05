Formule 1

Formule 1 : Schumacher, Renault... Cette sortie lourde de sens sur un retour d'Alonso !

Publié le 21 mai 2020 à 16h35 par A.M.

Coéquipier de Fernando Alonso en Endurance, Renger van der Zende conseille à l'Espagnol de ne pas revenir en Formule 1 et prend l'exemple de Michael Schumacher pour appuyer son propos.

Le nom de Fernando Alonso revient avec insistance ces derniers jours dans le paddock. Et pour cause, le double Champion du monde est le grand favori pour récupérer le baquet laissé libre par Daniel Ricciardo chez Renault. Et l'éventualité d'un retour de l'Espagnol ne manque pas d'être commentée suscitant tour à tour l’excitation ou l'inquiétude d'un échec. Il faut dire que la situation n'est pas sans rappeler celle de Michael Schumacher. Retraité en 2006, le Baron Rouge revient en 2010 pour une pige de trois ans chez Mercedes. Un choix qui se solde par un échec pour le septuple Champion du monde, dominé par Nico Rosberg et qui n'accrochera qu'un podium à Valence en 2012 pour sa dernière saison en F1. Et Renger van der Zende, coéquipier de Fernando Alonso lors des 24 Heures de Daytona, craint pareille mésaventure pour l'Espagnol.

«Regardez ce qui est arrivé à Michael Schumacher quand il est revenu»