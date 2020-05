Formule 1

Formule 1 : L'avis de Romain Grosjean sur la suite de la saison !

Publié le 21 mai 2020 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 21 mai 2020 à 9h39

Alors que la saison de Formule 1 devrait démarrer en juillet à l’occasion du Grand Prix d’Autriche, Romain Grosjean s’est exprimé sur la reprise dans un contexte sanitaire grave.

A l’instar de nombreux événements sportifs, le calendrier de la Formule 1 a été bousculé en raison de la grave crise sanitaire qui frappe le monde. Prévu en mars, le coup d’envoi de la nouvelle saison n’a pas été donné et de nombreuses courses ont été annulées. PDG de la Formule 1, Chase Carey espère la débuter en juillet prochain à l’occasion du Grand Prix d’Autriche : « Nous visons un début des courses en Europe en juillet, août et début septembre, la première se déroulant en Autriche le week-end du 3 au 5 juillet. »

« Certaines choses seront très différentes et d’autres seront identiques »