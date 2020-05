Formule 1

Formule 1 : Cette sortie forte sur l’avenir de Sebastian Vettel

Publié le 20 mai 2020 à 20h35 par Jean-Guillaume Daunizeau

Ancien pilote de F1 dans les années 70, Hans-Joachim Stuck estime que Sebastian Vettel quittera les paddocks au terme de la saison.

C’est officiel depuis le 12 mai : Sebastian Vettel ne sera plus un pilote Ferrari au terme de la saison. Après six ans de bons et loyaux services au sein de la Scuderia, le quadruple champion du monde (2010, 2011, 2012, 2013) fera prochainement ses adieux à l’écurie italienne. Les interrogations sont désormais nombreuses sur l’avenir de l’Allemand, lui qui pourrait retrouver un baquet en Formule 1 au sein d'une autre écurie ou tout simplement quitter la discipline-reine de l'automobile. Une situation commentée par Hans-Joachim Stuck, passé par la F1 (1974-1979) via des déclarations rapportées par Nextgen-Auto .

« S’il ne voit pas de bonne option, je pense que les chances qu’il s’arrête sont élevées. Ce serait un désastre »