Formule 1

Formule 1 : La retraite pour Sebastian Vettel ? Jean Todt prend position !

Publié le 19 mai 2020 à 23h35 par B.C.

Alors que Sebastian Vettel quittera Ferrari à l'issue de la saison, Jean Todt n'imagine pas le pilote allemand prendre sa retraite.

Si la Formule 1 est à l'arrêt à cause de l'épidémie de coronavirus, ça s'active en coulisses avec un véritable jeu de chaises musicales chez les pilotes. Il y a quelques jours, Ferrari a annoncé l'arrivée de Carlos Sainz Jr pour la saison prochaine tandis que McLaren a officialisé la venue de Daniel Ricciardo dans ses rangs. Du côté de Renault, c'est Fernando Alonso qui pourrait débarquer et ainsi signer son grand retour en Formule 1 après son départ en 2018. Mais quid de Sebastian Vettel ? L'Allemand se retrouvera sans baquet en 2021, et certaines personnes imaginent déjà le futur ex-pilote de Ferrari à la retraite. Interrogé sur le sujet par Sky Sports, Jean Todt n'affiche néanmoins aucune inquiétude pour Vettel.

« Il y a beaucoup d’autres opportunités »