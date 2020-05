Formule 1

Formule 1 : L'incroyable révélation de Carlos Sainz sur sa signature chez Ferrari !

Publié le 21 mai 2020 à 18h35 par A.M.

Alors qu'il prendra place dans le baquet de Sebastian Vettel chez Ferrari en 2021, Carlos Sainz dévoile les coulisses des négociations avec la Scuderia rendues insolites par le confinement imposé dans plusieurs pays européen.

C'est officiel depuis quelques jours, Carlos Sainz remplacera Sebastian Vettel chez Ferrari en 2021. L'annonce a été faite le lendemain de celle confirmant le départ du quadruple Champion du monde. C'est donc un rêve qui se réalise pour le pilote espagnol, qui va toutefois devoir patienter avant de débuter en Rouge puisqu'il doit encore disputer la saison 2020 avec McLaren. Les négociations ont d'ailleurs été assez particulières avec Ferrari, puisque que comme un peu partout en Europe, Carlos Sainz était confiné à son domicile en Espagne. Autrement dit, il a négocié sans jamais voir ses interlocuteurs et les découvrira en vrai cette saison.

«Nous avons du tout faire avec Ferrari sans jamais se voir en vrai»