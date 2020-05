Formule 1

Formule 1 : Quand Alonso se voit conseiller... de recaler Renault !

Publié le 20 mai 2020 à 16h35 par A.M.

Alors que le nom de Fernando Alonso revient avec insistance du côté de Renault, Giancarlo Minardi, ancien patron de l'écurie du même nom, estime que ce serait une mauvaise idée.

Ces derniers jours, le nom de Fernando Alonso circule avec insistance dans le paddock. Et pour cause, il est le favori pour occuper le baquet laissé libre par Daniel Ricciardo chez Renault en 2021. A 38 ans et deux ans après son départ, l'Espagnol pourrait donc faire son grand retour en Formule 1 au sein de l'écurie qui lui avait permis de remporter ses deux titres mondiaux en 2005 et 2006. Toutefois, les avis divergent concernant cette éventualité. Giancarlo Minardi, qui avait été le premier directeur d'écurie à offrir un volant à Fernando Alonso en 2001, estime d'ailleurs que l'Espagnol n'a aucun intérêt à retourner chez Renault.

«Parier sur Renault pour 2022 serait trop risqué pour Fernando»