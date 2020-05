Formule 1

Formule 1 : Des discussions avec Vettel ? La réponse de Mercedes !

Publié le 21 mai 2020 à 11h35 par A.M.

Alors qu'il sera libre à l'issue de la saison, Sebastian Vettel attendrait qu'un gros baquet se libère, à l'image de celui de Lewis Hamilton chez Mercedes. Toutefois, Toto Wolff ne semble pas encore très chaud à l'idée de miser sur le quadruple Champion du monde.

Depuis quelques jours, c'est officiel. A l'issue de la saison, Sebastian Vettel quittera Ferrari et sera remplacé par Carlos Sainz. Sans volant pour 2021, le pilote allemand sera donc sur le marché cet hiver et cela risque de ne pas passer inaperçu. Le quadruple Champion du monde aurait d'ailleurs refusé McLaren et ne serait pas très chaude à l'idée de rejoindre Renault. Il souhaite poursuivre avec une monoplace qui lui permette de gagner. Sachant qu'un retour chez Red Bull, qui a déjà blindé Max Verstappen, semble impossible, la dernière possibilité est Mercedes où Lewis Hamilton et Valtteri Bottas n'ont toujours pas prolongé leur contrat qui arrive à échéance fin 2020. Interrogé sur le sujet, Toto Wolff semble toutefois plutôt miser sur George Russell, jeune pilote issu de l'académie Mercedes et qui fait ses gammes chez Williams.

«Nous devons rester fidèles à ce que qui a fait la force de notre équipe»