Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff n'est pas surpris pour Sebastian Vettel !

Publié le 22 mai 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que Sebastian Vettel quittera officiellement Ferrari à la fin de la saison, Toto Wolff n'est pas particulièrement surpris par cette annonce.

C'est une petite bombe qui a frappé le paddock la semaine dernière. En effet, Ferrari a annoncé son intention de ne pas prolonger le contrat de Sebsatian Vettel qui quittera donc la Scuderia à la fin de la saison 2020. Une annonce qui a engendré plusieurs mouvements dans la foulée puisque Carlos Sainz s'est engagé chez Ferrari et Daniel Ricciardo chez McLaren, laissant un baquet libre chez Renault. Et si la nouvelle du départ de Sebastian Vettel a eu une grande répercussion, Toto Wolff ne semble pas réellement surpris de cette situation.

«Je ne suis pas surpris par sa décision»