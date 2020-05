Formule 1

Formule 1 : La nouvelle annonce de Carlos Sainz sur son arrivée chez Ferrari !

Publié le 22 mai 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Interrogé sur les contacts avec Ferrari, avant l’officialisation de son arrivée au sein de la Scuderia, Carlos Sainz Jr explique avoir vite prévenu les dirigeants de McLaren.

La carrière de Carlos Sainz Jr va prendre un sacré virage. Le pilote McLaren intégrera officiellement Ferrari d’ici quelques mois, afin d’assurer la succession de Sebastian Vettel, dont le contrat n'a pas été renouvelé. L'Espagnol aura la lourde tâche de faire oublier le quadruple champion du monde dans l'écurie italienne, et lors d'une interview au site officiel de la Formule 1 ce vendredi, relayées par L'Équipe , Carlos Sainz Jr en remet une couche sur son arrivée.

« Lorsque j'ai commencé à sentir l'intérêt de Ferrari à mon égard, je suis allé voir Zak Brown »