Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc rend hommage à Sebastian Vettel

Publié le 25 mai 2020 à 12h35 par T.M.

Alors que Sebastian Vettel quittera donc Ferrari à la fin de la saison, Charles Leclerc a tenu à dire le bien qu’il pense de son futur ex-coéquipier.

Ces dernières semaines, l’avenir de Sebastian Vettel était incertain du côté de chez Ferrari. En effet, l’Allemand était en fin de contrat et la question était de savoir s’il allait prolonger ou non avec la Scuderia. Finalement, le verdict est tombé il y a quelques jours et le divorce est désormais prévu pour la fin de la saison. Ferrari a fait le choix de ne pas continuer avec Vettel, nommant d’ailleurs Carlos Sainz Jr comme futur coéquipier de Charles Leclerc. Le Monégasque qui a tenu à s’exprimer sur le départ de l’Allemand. Et Leclerc a fait savoir qu’il avait apprécié son expérience aux côtés du quadruple champion du monde.

« J’étais content de l’avoir comme équipier »