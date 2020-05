Formule 1

Formule 1 : Cet avertissement lancé à Renault pour Fernando Alonso

Publié le 31 mai 2020 à 11h35 par T.M.

Pour la saison 2021, Renault pourrait possiblement faire revenir Fernando Alonso. Toutefois, l’écurie française pourrait s’exposer à certains risques.

« Ça peut être beaucoup de pilotes. Il y a de beaux pilotes qui seront disponibles l’année prochaine. Celui que vous avez cité est une option ». Comme l’a confirmé Cyril Abiteboul, le retour de Fernando Alonso chez Renault est bien possible pour 2021. En effet, avec le départ de Daniel Ricciardo chez McLaren, cela laisse une place aux côtés d’Esteban Ocon. L’Espagnol pourrait alors faire son retour en Formule 1, mais aussi au sein de l’écurie française. Toutefois, ce retour d’Alonso pourrait causer certaines tensions du côté de chez Renault, compte tenu de la situation actuelle de la marque avec le coronavirus, à en croire Marco Andrea Zecchi, ancien dirigeant de Ferrari.

« Vous risque de provoquer une révolution »