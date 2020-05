Formule 1

Formule 1 : Alonso, Vettel... Quand Renault se voit conseiller de miser sur le frère de Leclerc !

Publié le 28 mai 2020 à 10h35 par A.M. mis à jour le 28 mai 2020 à 10h38

Alors que Renault a récemment assuré vouloir se donner du temps afin de désigner le successeur de Daniel Ricciardo, Martin Brundle conseille à l'écurie français de miser sur la jeunesse.

Renault a été la principale victime du jeu de chaises musicales lancé par l'annonce du départ de Sebastian Vettel de Ferrari. En effet, dans la foulée la Scuderia a nommé Carlos Sainz pour succéder à l'Allemand tandis que McLaren a décidé de miser sur Daniel Ricciardo qui laissera donc un baquet vide en 2021. Mais Renault a décidé de faire preuve de patience, refusant de céder à l'emballement général des dernières semaines. Cela n'empêche par la marque au losange d'entamer des discussions et les noms de Fernando Alonso, Sebastian Vettel ou encore Valtteri Bottas, dont le contrat chez Mercedes prend fin à l'issue de la saison, sont régulièrement évoqués pour épauler Esteban Ocon à partir de 2021. Toutefois, d'après Martin Brundle, ancien pilote et désormais consultant pour Sky Sports , Renault ferait mieux de miser sur un jeune pilote à l'image de George Russell ou Arthur Leclerc, voire de promouvoir un pilote de la Renault Sport Academy.

«A la place de Renault, je miserais plutôt sur un jeune»