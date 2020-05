Formule 1

Formule 1 : Le message inquiétant de Lewis Hamilton sur la suite de sa carrière

Publié le 27 mai 2020 à 22h35 par La rédaction

Sextuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton a indiqué qu’il n’avait parfois plus la motivation de faire son métier. Le pilote britannique espère que cette période d’inactivité lui a permis de retrouver l’envie de piloter.

La saison 2019 de Formule 1 s’est terminée une nouvelle fois sur un sacre de Lewis Hamilton. Pour la troisième année consécutive, le titre de champion du monde est revenu au pilote Mercedes qui en comptabilise six depuis le début de sa carrière en 2007. Un chiffre qui illustre la supériorité du pilote britannique qui devait partir cette année à l’assaut du record de Michael Schumacher et ses sept titres de champion du monde. Mais la crise sanitaire a bouleversé le calendrier et les pilotes sont à l'arrêt en attendant une reprise qui pourrait intervenir en juillet prochain à l'occasion du Grand Prix d'Autriche. Une période d’inactivité qui arrive à point nommé pour Lewis Hamilton (35 ans) qui a admis qu’il manquait parfois de motivation et a avoué s’être questionné sur la suite de sa carrière en Formule 1.

« Dois-je continuer à courir ? »