Formule 1 : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Mercedes ?

Publié le 27 mai 2020 à 10h35 par A.M.

Ancien directeur d'écurie, Giancarlo Minardi se montre pessimiste pour l'avenir de l'écurie Mercedes en Formule 1 au-delà de 2021.

Alors que ces derniers jours, l'avenir de nombreux pilotes agite le paddock, le futur de plusieurs écuries pourrait également se décider prochainement. En effet, entre la crise qui frappe actuellement de plein fouet la Formule 1 et le changement de réglementation, reportée à 2022, plusieurs écuries s'interrogent sur leur avenir. Ancien patron de l'équipe à son nom, Giancarlo Minardi estime d'ailleurs que Mercedes pourrait rester simplement en tant que motoriste au-delà de 2021. Une situation qui placerait Lewis Hamilton et Valtteri Bottas sur le marché.

Mercedes pourrait vendre son écurie