Formule 1 : Sainz, Leclerc... Mick Schumacher a encore toutes ses chances chez Ferrari !

Publié le 26 mai 2020 à 9h35 par A.M. mis à jour le 26 mai 2020 à 9h37

Bien que Ferrari ait décidé d'offrir un baquet à Carlos Sainz pour remplacer Sebastian Vettel, Ralf Schumacher est convaincu que son neveu, Mick, a encore toutes ses chances d'intégrer la Formule 1.

Dans la famille Schumacher, la Formule 1 est héréditaire. Ainsi, Mick, fils du septuple Champion du monde attend patiemment son heure en gravissant les échelons un par un. Toutefois, alors qu'il fait partie du giron Ferrari, Mick Schumacher a dû voir avec anxiété le choix de Ferrari de nommer Carlos Sainz en 2021 afin de succéder à Sebastian Vettel. Et pour cause, l'Espagnol de 25 ans fera équipe avec Charles Leclerc qui du haut de ses 22 ans représente l'avenir de la F1. La Scuderia va donc aligner un duo de pilotes très jeunes. Une situation très rare au sein de l'écurie italienne qui a plus l'habitude d'aligner des pilotes d’expérience. Toutefois, Ralf Schumacher, frère de Michael et qui a également un fils qui fait carrière dans le sport automobile, n'est absolument pas inquiet pour l'avenir de son neveu. D'après lui, Mick a un avenir tout tracé en Formule 1.

«Mick a de bonnes chances d’intégrer la F1»