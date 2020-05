Formule 1

Formule 1 : Ferrari, titre mondial… Cette sortie forte sur Carlos Sainz Jr !

Publié le 24 mai 2020 à 13h35 par J.-G.D.

Passé par Ferrari en tant que pilote d'essai (2004-2014), Marc Gené s’enflamme pour l’arrivée de Carlos Sainz Jr au sein de la Scuderia, tout en annonçant de grandes choses concernant son compatriote.

Il sera la nouvelle tête de Ferrari la saison prochaine. La Scuderia a récemment officialisé le renfort de Carlos Sainz Jr, en lieu et place de Sebastian Vettel, dont le contrat arrive à expiration. Le jeune Espagnol, pensionnaire de McLaren, deviendra donc le coéquipier de Charles Leclerc d’ici quelques mois. Un sacré virage dans sa carrière. Interviewé par AS , Marc Gené, ex-pilote de l’écurie italienne, estime que Carlos Sainz Jr (25 ans) inscrira, un jour, son nom au palmarès du Championnat du monde de Formule 1.

« Sa personnalité convient très bien à Ferrari. Un futur champion du monde de F1 ? Évidemment »