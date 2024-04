F1 : Après Verstappen, Red Bull reçoit un coup de pression

Arnaud De Kanel

Red Bull n'a pas encore annoncé son duo de pilotes pour 2025. Après un début de saison agité, Max Verstappen avait menacé de quitter l'écurie autrichienne mais tout est rentré dans l'ordre depuis. Cette fois-ci, c'est au tour de Sergio Perez de mettre la pression pour son avenir, lui qui reste malgré tout confiant et qui estime que tout se règlera après un bref échange.

Qui pilotera pour Red Bull l'an prochain ? En début de saison, l'écurie autrichienne a bien cru perdre Max Verstappen après les différents coups de pression de ce dernier. Finalement, le triple champion du monde en titre devrait rester, lui qui est encore sous contrat. A l'inverse, l'avenir de Sergio Perez est un peu plus flou car le bail du Mexicain arrive à expiration. Or, malgré diverses critiques en 2023, Perez a regagné du crédit grâce à son bon début de saison et cela devrait lui permettre de rempiler une année supplémentaire. En tout cas, il espère être fixé le plus rapidement possible.

«Tout le monde est en lice»

« Chaque semaine, le concurrent change. Mais c’est normal, je pense que quand les choses ne sont pas signées, tout le monde est en lice », a déclaré Sergio Perez qui s'attend à ce que tout soit réglé d'ici « un mois ». Le pilote mexicain se montre très optimiste.

«Je pense que ce sera une conversation rapide»