Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr évoque sa relation avec Charles Leclerc !

Publié le 25 mai 2020 à 20h35 par D.M.

Alors qu’il devra cohabiter avec Charles Leclerc chez Ferrari la saison prochaine, Carlos Sainz Jr s’est exprimé sur sa relation avec le pilote monégasque.

La Formule 1 est à l’arrêt en raison de la crise sanitaire. Pourtant, les écuries préparent d’ores et déjà la prochaine saison. Ainsi, Ferrari a profité de la suspension des courses pour annoncer le départ à la fin de l’année de Sebastian Vettel. Pour le remplacer, la Scuderia a jeté son dévolu sur Carlos Sainz Jr. Le pilote espagnol devient donc le nouveau coéquipier de Charles Leclerc chez Ferrari. Interrogé sur sa relation avec le pilote monégasque, Carlos Sainz Jr a évoqué une entente cordiale.

« J’ai déjà été en contact avec lui et ça s’est bien passé »