Formule 1

Formule 1 : Renault ne digère pas le choix de Daniel Ricciardo !

Publié le 27 mai 2020 à 12h35 par A.M.

Un an après son arrivée chez Renault, Daniel Ricciardo a annoncé son départ pour McLaren en 2021. Une décision qui déçoit Cyril Abiteboul qui misait gros sur le pilote australien.

Il y a un an, Renault réalisait un très joli coup en attirant Daniel Ricciardo censé incarner le projet de l'écurie française sur le long terme. Et pourtant, l'Australien a d'ores et déjà annoncé qu'il ne serait plus là la saison prochaine. En effet, l'ancien pilote Red Bull a profité du jeu de chaises musicales, lancé par le départ de Sebastian Vettel de Ferrari, pour récupérer le baquet de Carlos Sainz chez McLaren pour 2021, l'Espagnol s'étant engagé avec la Scuderia . Un choix précipité qui étonne et déçoit Cyril Abiteboul qui comptait sur Daniel Ricciardo pour le long terme.

Abiteboul affiche sa déception