Formule 1 : Vettel reçoit un soutien de taille après son départ de Ferrari !

Publié le 27 mai 2020 à 20h35 par B.C.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2020, Sebastian Vettel ne prolongera pas chez Ferrari. Alors que l'Allemand n'est pas parvenu à devenir champion du monde depuis son arrivée dans l'écurie rouge en 2015, Felipe Massa a tenu à défendre son bilan.

Cette sixième saison chez Ferrari sera la dernière pour Sebastian Vettel. En effet, le contrat de l'Allemand ne sera pas renouvelé par la Scuderia, et c'est Carlos Sainz Jr qui viendra prendre la succession du quadruple Champion du Monde. L'heure est donc au bilan pour Vettel. Malgré ses titres décrochés chez Red Bull entre 2010 et 2013, le pilote de 32 ans n'est pas parvenu à décrocher le Graal lors de son passage à Ferrari. Un échec aux yeux de beaucoup, mais pas pour Felipe Massa. Sur Sky Sports , le Brésilien a tenu à défendre les prestations de l'Allemand.

« Ce n’est pas seulement lié à Sebastian »