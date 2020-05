Formule 1

Formule 1 : La révélation de Daniel Ricciardo sur ses contacts avec Ferrari !

Publié le 29 mai 2020 à 12h35 par A.M. mis à jour le 29 mai 2020 à 12h37

Afin de remplacer Sebsatian Vettel, Ferrari a décidé de miser sur Carlos Sainz. Toutefois, l'écurie italienne a également discuté avec Daniel Ricciardo comme le révèle l'Australien.

Il y a quelques jours, le paddock s'est animé. En effet, en annonçant le départ de Sebsatian Vettel en 2021, Ferrari a mis le feu au marché. Finalement, la Scuderia a rapidement nommé Carlos Sainz pour remplacer le quadruple Champion du monde tandis que l'Espagnol a vu Daniel Ricciardo prendre son baquet chez McLaren. Interrogé par CNN , le pilote australien a toutefois révélé avoir été en contact avec Ferrari, son nom ayant régulièrement circulé du côté de la Scuderia .

Ricciardo confirme ses discussions avec Ferrari