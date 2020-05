Formule 1

Formule 1 : Le constat de Charles Leclerc sur le titre de Champion du monde...

Publié le 27 mai 2020 à 17h35 par A.M.

Auteur d'une première saison très prometteuse chez Ferrari et alors qu'il sera le leader de la Scueria en 2021, Charles Leclerc s'estime encore loin du titre mondial.

Pour sa deuxième saison en Formule 1, et sa première au volant de Ferrari, Charles Leclerc a impressionné. Régulièrement au contact de Sebastian Vettel, le Monégasque a même très souvent dominé son quadruple champion du monde de coéquipier. Vainqueur à Spa-Francorchamps et Charles Leclerc a surtout refait triompher Ferrari sur ses terres à Monza pour la première fois depuis 10 ans. Des prestations qui ont convaincu l'écurie italienne de le blinder en lui offrant un nouveau contrat jusqu'en 2024. A partir de 2021, il sera même le leader de Ferrari puisque Carlos Sainz récupérera le baquet de Sebastian Vettel. Malgré tout, Charles Leclerc refuse de s'enflammer et ne s'imagine pas dans la peau d'un Champion du monde.

«J’en suis encore loin»