Formule 1

Formule 1 : Ce pilote qui se positionne pour succéder à Daniel Ricciardo !

Publié le 28 mai 2020 à 13h35 par A.M.

Alors que Renault cherche toujours le successeur de Daniel Ricciardo, Christian Lundgaard, membre de l'Académie Renault Sport, se sent en mesure de récupérer le baquet de l'Australien.

Alors que Daniel Ricciardo rejoindra McLaren en 2021, Renault n'a toujours pas choisi le pilote qui épaulera Esteban Ocon. Et pour cause, ces derniers jours, Cyril Abiteboul, patron de l'écurie française, assurait vouloir « prendre le temps avant de faire ce choix. Cela peut prendre plusieurs mois. Nous avons d’abord besoin d’informations, puis nous pouvons faire le choix du pilote. C’est important parce que le pilote que nous prendrons conduira non seulement pour nous en 2021 mais aussi en 2022 lorsque les nouvelles règles seront introduites . » Et pour cause, plusieurs options s'offrent à la marque au losange comme la possibilité d'acter le grand retour de Fernando Alonso en Formule 1, de relancer Sebastian Vettel ou encore de miser sur Valtteri Bottas dont le contrat chez Mercedes prend fin à l'issue de la saison. L'autre option serait de miser sur un jeune pilote.

«Tout ce que je peux dire c’est que je sais ce que je peux faire»