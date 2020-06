Formule 1

Formule 1 : Ricciardo prend position pour l’avenir de Sebastian Vettel !

Publié le 2 juin 2020 à 13h35 par T.M.

Alors que Sebastian Vettel ne sera pas conservé par Ferrari en 2021, la question est de savoir ce que fera l’Allemand. A ce sujet, Daniel Ricciardo a livré son avis.

Pour la saison 2021 de Formule 1, les premiers mouvements ont déjà eu lieu. En effet, le jeu des chaises musicales a commencé avec Ferrari. L’écurie italienne a choisi de ne pas prolonger Sebastian Vettel. Arrivant au terme de son contrat, l’Allemand fera donc ses valises et sera d’ailleurs remplacé par Carlos Sainz Jr. A 32 ans, le quadruple champion du monde va alors ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière, à moins que Vettel ne prenne sa retraite à l’issue de cette saison. Un scénario qui n’imagine pas vraiment Daniel Ricciardo, va lui d’ailleurs quitter Renault pour McLaren en 2021.

« Je pense qu’il a encore faim de victoires et de succès »