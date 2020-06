Formule 1

Formule 1 : Vettel, Hamilton... Le conseil de Red Bull à Mercedes !

Publié le 1 juin 2020 à 11h35 par A.M.

Alors que l'avenir de Sebastian Vettel est toujours dans le flou, Christian Horner estime que si Mercedes décide de l'accueillir pour concurrencer Lewis Hamilton, cela risque de donner des maux de tête à Toto Wolff.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Sebastian Vettel sera au cœur de toutes les interrogations en Formule 1. Et pour cause, Ferrari a récemment annoncé que le pilote allemand ne poursuivrait pas l'aventure au-delà de 2020 ce qui pousse le quadruple champion du monde à se trouver un nouveau baquet. Mais les places se font de plus en rares et les dernières options sont restreintes pour Sebastian Vettel qui souhaite toujours avoir une monoplace capable de le faire gagner. Autrement dit, cela écart l'option Renault. Seule Mercedes semble en mesure d'offrir à l'Allemand ce qu'il attend. Mais pour Christian Horner, un duo composé de Sebastian Vettel et Lewis Hamilton risque de donner la migraine à Toto Wolff.

Un duo Vettel-Hamilton, «une grosse migraine à gérer» ?