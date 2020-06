Formule 1

Formule 1 : Quand Pierre Gasly ouvre la porte aux 24H du Mans !

Publié le 15 juin 2020 à 22h35 par H.G.

Alors qu’il participait ce week-end à une course virtuelle des 24H du Mans, Pierre Gasly n’a pas caché qu’il se verrait bien concourir un jour à la célèbre épreuve automobile.

La Formule 1 n’est pas l’unique discipline du sport automobile à avoir été perturbée par la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19. En effet, les 24H du Mans devaient initialement se tenir ce week-end, mais l’épreuve a été reporté aux 19 et 20 septembre. Pour autant, à défaut d’avoir lieu dans le monde réelle, la course s’est déroulée de manière virtuelle ce week-end. Plusieurs pilotes de Formule 1 y ont participé, notamment Charles Leclerc et Pierre Gasly. Et tandis que le pilote monégasque de Ferrari a confié que cette expérience l’avait convaincu de disputer cette course en réalité un jour, le Français d’AlphaTauri a tenu un discours similaire en ouvrant lui aussi la porte à une participation aux 24H du Mans à l’avenir.

« J’espère que je participerais à la course en réel parce que c’était vraiment cool »