Formule 1 : Charles Leclerc ouvre la porte aux 24H du Mans !

Publié le 14 juin 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 14 juin 2020 à 20h38

Alors qu’il a disputé les 24 Heures du Mans virtuellement ce week-end, Charles Leclerc envisage de participer réellement à la course un jour.

Les 24 Heures du Mans devaient se tenir ce week-end. Malheureusement, la crise sanitaire en a décidé autrement et la mythique course a finalement été reportée (la course aura lieu les 19 et 20 septembre). Toutefois, les 24 Heures du Mans se sont déroulées de manière virtuelle. Plusieurs pilotes de Formule 1, d’Endurance ou encore de Formule E ont disputé cette course particulière. Charles Leclerc a profité de l’arrêt de la Formule 1 pour pouvoir disputer les 24 Heures du Mans virtuelles.

« J’ai l’idée de la faire en réalité un jour »