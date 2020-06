Formule 1

Formule 1 : Quand Daniel Ricciardo s’enflamme pour Lewis Hamilton !

Publié le 14 juin 2020 à 10h35 par J.-G.D.

Sextuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton peut compter sur les louanges de Daniel Ricciardo, pilote Renault.

La réputation de Lewis Hamilton dans les paddocks n’est plus à faire. Détentrice de six titres en Formule 1, la star de Mercedes aura à cœur d’égaler le record de Michael Schumacher puis de le battre dans les années à venir. L’Anglais domine donc la concurrence depuis plusieurs saisons, et via des propos relayés par Nextgen-Auto ce dimanche, Daniel Ricciardo (Renault) ne tarit pas d’éloges à l’égard d’Hamilton.

«Remarquable»