Formule 1

Formule 1 : Une guerre à prévoir entre Hamilton et Bottas ? La réponse de Mercedes

Publié le 12 juin 2020 à 11h35 par T.M.

Dans l’ombre de Lewis Hamilton chez Mercedes, Valtteri Bottas veut tout de même avoir son mot à dire. Faut-il alors s’attendre à quelques accrochages ? La question a été posée à Toto Wolff.

D’ici quelques semaines, Lewis Hamilton va partir en quête de son 7ème titre de champion du monde. Alors que le pilote britannique pourrait donc devenir l’égal de Michael Schumacher, Mercedes va également devoir bien gérer Valtteri Bottas. La priorité sera-t-elle donnée à Hamilton ? Une gestion qui pourrait bien causer certaines étincelles alors que le Finlandais, qui est dans sa dernière année de contrat, aura forcément à coeur de se montrer et briller face à son coéquipier. Toutefois, interrogé sur cette possible bataille interne entre Hamilton et Bottas, Toto Wolff est plutôt serein.

« Ils doivent se battre dans le respect de l’équipe »