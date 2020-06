Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel chez Mercedes ? La réponse de Ferrari

Publié le 6 juin 2020 à 9h35 par T.M.

Alors que beaucoup imaginent Sebastian Vettel rejoindre Mercedes en 2021, Mattia Binotto, patron de Ferrari, a évoqué cette possibilité.

Ferrari a donc déjà tranché pour la saison 2021. Après avoir prolongé Charles Leclerc, la Scuderia a fait le choix de ne pas continuer l’aventure avec Sebastian Vettel. Arrivant en fin de contrat, l’Allemand quittera donc l’écurie italienne à l’issue de cette saison, où il sera d’ailleurs remplacé par Carlos Sainz Jr. Après Red Bull et Ferrari, le quadruple champion du monde devrait donc intégrer une nouvelle écurie. Laquelle ? Certains l’envoient d’ores et déjà chez Mercedes, où Toto Wolff ne lui avait dernièrement pas fermé la porte. En 2021, on pourrait ainsi avoir un Vettel-Hamilton. Et cela ne dérangerait en aucun cas Mattia Binotto.

« J’en serais ravi, réellement ravi »